13.10.2023 16:07 Дмитро Колонєй

На Харківщині у хитрого орендаря відібрали ділянку землів та стягнули з нього величезний борг

Яким чином чоловік встиг заборгувати півмільйона гривень розповіли у прокуратурі Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2016 році між ГУ Держгеокадастру у Харківській області та фермерським господарством було укладено 5 договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 72 га.

Орендодавець зобов’язався своєчасно сплачувати орендну плату з урахуванням змін коефіцієнтів індексації.

Проте за фермерським господарством-орендарем обліковується заборгованість зі сплати орендної плати за використання земельних ділянок, які є предметом оспорюваних договорів оренди землі у сумі понад пів мільйона гривень, яка виникла внаслідок систематичної несплати орендної плати.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Упродовж 2020-2023 років орендна плата орендарем взагалі не сплачувалась.

Враховуючи викладене, прокурором обґрунтовано в суді необхідність дострокового розірвання вказаних договорів оренди, повернення орендованих земель та стягнення суми заборгованості.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 11 жовтня 2023 року позов прокурора задоволено в повному обсязі.

Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Источник: Харківська обласна прокуратура

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