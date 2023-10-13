    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині у хитрого орендаря відібрали ділянку землів та стягнули з нього величезний борг
13.10.2023  16:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині у хитрого орендаря відібрали ділянку землів та стягнули з нього величезний борг

Яким чином чоловік встиг заборгувати півмільйона гривень розповіли у прокуратурі Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2016 році між ГУ Держгеокадастру у Харківській області та фермерським господарством було укладено 5 договорів оренди земельних ділянок загальною площею понад 72 га.
 
Орендодавець зобов’язався своєчасно сплачувати орендну плату з урахуванням змін коефіцієнтів індексації.
 
Проте за фермерським господарством-орендарем обліковується заборгованість зі сплати орендної плати за використання земельних ділянок, які є предметом оспорюваних договорів оренди землі у сумі понад пів мільйона гривень, яка виникла внаслідок систематичної несплати орендної плати.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Упродовж 2020-2023 років орендна плата орендарем взагалі не сплачувалась.

 
Враховуючи викладене, прокурором обґрунтовано в суді необхідність дострокового розірвання вказаних договорів оренди, повернення орендованих земель та стягнення суми заборгованості.
 
Рішенням Господарського суду Харківської області від 11 жовтня 2023 року позов прокурора задоволено в повному обсязі.
 
Після набрання вказаним рішенням законної сили окружною прокуратурою буде забезпечено його виконання.
 
Триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Надзвичайні події На Харківщині злодюги шахрайським шляхом діставали наркотики та збували їх (фото, відео) 10.10 Надзвичайні події На Харківщині спіймали на хабарі посадовця (фото) 10.10 Надзвичайні події Правоохоорці попередили про шахрайську схему мешканців Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 