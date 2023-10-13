13.10.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили громадянина рф, який незаконно перебував в Україні

Раніше неодноразово судимий 38-річний чоловік звільнився з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Підстав для подальшого перебування на території України звільнений не мав та набув статусу нелегального мігранта.

Співробітниками управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області та Державної міграційної служби затримали громадянина.

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З метою подальшого примусової депортації 12 жовтня нелегального мігранта помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ДМС України.