13.10.2023 16:47 Дмитро Колонєй

У Харкові шахраювата парочка захопила землю та побудувала готель

Брат з сестрою, які самовільно зайняли землю у Харкові, можуть сплатити борг у сотні тисяч.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, брат та сестра придбали у м. Харків квартиру по вул. Хабарова.

Після цього за рахунок власних коштів, самовільно, без розробки та погодження проекту, отримання дозволу на початок будівельних робіт, здачі об’єктів до експлуатації провели реконструкцію належної їм квартири шляхом будівництва житлової прибудови та мансарди, а також збудували надвірні споруди. По факту, вони організували мініготель з альтанками, огороджений парканом.

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При цьому нелегально захоплена братом та сестрою земельна ділянка площею 0,27 га належить до земель комунальної форми власності.

Таким чином, здійснюючи будівництво вказаного об‘єкта без правовстановлюючих документів на земельну ділянку та без отримання документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт, відповідачі усвідомлювали незаконність своїх дій щодо забудови земельної ділянки комунальної форми власності та їх наслідки.

Керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву щодо стягнення шкоди, спричиненої самовільним зайняттям земельної ділянки, у сумі майже 600 тисяч гривень.

Наразі Фрунзенським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.