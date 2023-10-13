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13.10.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова після обстрілу замінили інженерні мережі

У Київському районі міста продовжують вести відновлювальні роботи після обстрілу, який стався 6 жовтня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіла голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва, станом на 13 жовтня було замінено 5 м трубопроводу водопостачання та 8 м мережі водовідведення КП «Харківводоканал», дві опори електроживлення та 150 м електромережі АТ «Харківобленерго», а також електрокабель довжиною 84 м силами КП «Харківський метрополітен».
 
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Робітники КП «КВЗК» змонтували 12 м трубопроводу, КП «Міськсвітло» - демонтували одну опору, 170 м пошкодженої лінії, вісім світильників та провели роботи з перемикання на інше джерело живлення. Робітники КП «Шляхрембуд» готують до асфальтування пошкоджену ділянку дороги.
 
Також, за інформацією райадміністрації, у районі закрили 1261 вікно у квартирах (загалом пошкоджено 1266) та 182 - у місцях загального користування (пошкоджено 216). Також у результаті обстрілу була пошкоджена 21 покрівля, і їх також ремонтують.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у селі Ізюмського району.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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