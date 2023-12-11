11.12.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Дорожники розповіли, як боролися з крижаним дощем у Харківській області

Завдяки тому, що дорожники завчасно почали обробляти покриття протиожеледними матеріалами, ускладнень руху вдалося уникнути, проїзд державними дорогами забезпечено. Хоча окремі складні ділянки – спуски та підйоми – довелося обробляти по кілька разів поспіль.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

У неділю ввечері мряка та крижаний дощ розпочалися практично по всій території Харківської області, а температура повітря коливалася від 2 до 4 градусів морозу, через що на дорогах утворилася ожеледиця.

Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало 126 одиниць дорожньої техніки:

КДМ в роботі – 83 одиниці;

навісне обладнання – 2 одиниці;

навантажувачі – 41 одиниця.

На обробку покриття було використано 2068 тонн піщано-соляної суміші та 20 тонн солі. Загалом було оброблено 881 км доріг загального користування державного значення.

Наразі обмежень в русі дорогами Харківської області немає. Надзвичайних ситуацій на дорогах області не зафіксовано.

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