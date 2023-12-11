    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Дорожники розповіли, як боролися з крижаним дощем у Харківській області
11.12.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

Дорожники розповіли, як боролися з крижаним дощем у Харківській області

Завдяки тому, що дорожники завчасно почали обробляти покриття протиожеледними матеріалами, ускладнень руху вдалося уникнути, проїзд державними дорогами забезпечено. Хоча окремі складні ділянки – спуски та підйоми – довелося обробляти по кілька разів поспіль.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
У неділю ввечері мряка та крижаний дощ розпочалися практично по всій території Харківської області, а температура повітря коливалася від 2 до 4 градусів морозу, через що на дорогах утворилася ожеледиця.
 
Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало 126 одиниць дорожньої техніки:
 
  • КДМ в роботі – 83 одиниці;
  • навісне обладнання – 2  одиниці;
  • навантажувачі – 41 одиниця.
На обробку покриття було використано 2068 тонн піщано-соляної суміші та 20 тонн солі. Загалом було оброблено 881 км доріг загального користування державного значення. 
 
Наразі обмежень в русі дорогами Харківської області немає. Надзвичайних ситуацій на дорогах області не зафіксовано.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний триповерховий будинок.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 ЖКГ Харківські комунальники оперативно усувають аварійні ситуації на водоводах 11.12 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 грудня 11.12 Культура і Туризм Засніжений Харків недільного вечора (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 