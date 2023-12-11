    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники у Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів
11.12.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Рятувальники у Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів

Протягом доби з 10 по 11 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вранці 10 грудня ворог завдав удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень 4 гаражі. У одному з гаражних боксів сталася пожежа на площі 6 кв.м. Об 11:20 пожежу було ліквідовано.
 
Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 10 рятувальників.
 
1 раз надзвичайники залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Куп’янському районі.
 
Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинив ворожий обстріл;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний триповерховий будинок.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 Надзвичайні події У ХОВА повідомили, як минула доба на Харківщині 11.12 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 10.12 Надзвичайні події Сапери Харківщини знешкодили десятки знайдених вибухонебезпечних предметів за добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 