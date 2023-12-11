11.12.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Рятувальники у Харківській області усували наслідки ворожих обстрілів

Протягом доби з 10 по 11 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вранці 10 грудня ворог завдав удару по селу Курилівка Куп'янського району Харківської області. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень 4 гаражі. У одному з гаражних боксів сталася пожежа на площі 6 кв.м. Об 11:20 пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 10 рятувальників.

1 раз надзвичайники залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Куп’янському районі.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинив ворожий обстріл;

4 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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