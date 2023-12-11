11.12.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік збирався розповсюджувати психотропи: суд виніс йому вирок

Прокурори довели, що чоловік через інтернет замовив пакунок з PVP та розфасував речовину по зіп-пакетам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У подальшому харків’янин планував займатися «доставкою» цього товару кінцевим покупцям, передаючи його безпосередньо з рук в руки.

10 березня його викрили правоохоронці. У ході проведеного огляду виявлено та вилучено 45 зіп-пакетів, всередині яких знаходилась біла кристалоподібна психотропна речовина. Також встановлено, що чоловік і сам вживав PVP — у нього було виявлено згорток з психотропом, який він «приберіг» для себе.

Обвинувачений свою вину не визнав та відмовився від дачі показань. При цьому просив суд виправдати його.

Однак доказів, наданих прокурором, виявилось достатньо для винесення чоловіку обвинувального вироку Жовтневим районним судом міста Харкова.

Таким чином зловмиснику призначено покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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