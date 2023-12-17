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17.12.2023  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог, за підтримки авіації, шість разів намагався прорвати оборону наших військ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагалися прорвати оборону наших військ за підтримки авіації окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пунктіи Харківщини: Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тополі.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 6 атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 грудня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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