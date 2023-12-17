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17.12.2023  08:07   Дмитро Колонєй

Окупанти скинули авіабомби на шість сел Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Скинули авіабомби на шість сел Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
Авіаційних ударів зазнали села Харківщини:
  • Бологівка,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Піщане,
  • Берестове.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вввечері 16 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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