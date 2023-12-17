17.12.2023 08:07 Дмитро Колонєй

Окупанти скинули авіабомби на шість сел Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Авіаційних ударів зазнали села Харківщини:

Бологівка,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Піщане,

Берестове.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вввечері 16 грудня 2023 року.