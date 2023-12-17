17.12.2023 08:31 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини гасили пожежі та надавали допомогу людям

Харківщина на 17 грудня 2023 року. Оперативна інформація від ГУ ДСНС.



Рятувальники Харківщини гасили пожежі та надавали допомогу людям



Як повідомлєє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 16 по 17 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. здійснили 11 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

6 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Також рятувальники 2 рази залучалися для надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який був ускладнений поваленими деревами та ожеледдю. На проїжджій частині поблизу села Ганнівка Лозівського району рятувальники залучались для надання допомоги водієві хлібовоза. А на дорозі між селами Петрівське та Волвенково Балаклійської громади Ізюмського району, вогнеборці Петрівської місцевої пожежної команди залучались до розпилювання повалених на проїжджу частину дерев.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів.