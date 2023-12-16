16.12.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Надзвичайники Харківщині врятували людей із задимлених помешкань

Внаслідок пожеж, що сталися у Харкові та області виникло задимлення приміщень.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

15 грудня близько 11:30 у селі Квітневому Близнюківської громади надзвичайники відшукали у задимленій приватній оселі 70-річну жінку, яка за станом здоров’я не могла самостійно пересуватися, і негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя.

Там горів диван та домашні речі на площі 16 кв.м. Причиною цього стало коротке замкнення електричного подовжувача, який живив електрообігрівальний пристрій.

Також трапилась пожежа у підвалі будинку на вулиці Нікітіна у Харкові. Там горів матрац на площі 1 кв.м. Вогонь був ліквідований ще до прибуття надзвичайників.

Проте вогнеборці провели розвідку у задимленому підвалі ланкою газодимозахисної служби та виявили там 42-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікувального закладу.

Крім цього, вночі проти 16 грудня, біля 2:35 у Харкові на вулиці Академіка Вальтера в одній з квартир сталося коротке замкнення пральної машини, яке не призвело до пожежі, проте спричинило сильне задимлення. Рятувальники врятували із задимленої зони 82-річну жінку.

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