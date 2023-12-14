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14.12.2023  20:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горіла господарча споруда

Рятувальники отримали інформацію про пожежу в селі Санжари 13 грудня о 3.15.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
На момент прибуття рятувальників горіла господарча споруда: кімната та перекриття на площі 10 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.
 
О 4:05 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 4:51 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.
 
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання електричної природи.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині врятували чоловіка із задимленої квартири.
 
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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