На Куп’янському напрямку відбито 13 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Головним ключем до успіху стане доброзичлива товариськість, причому домогтися компромісу, рішення на свою користь або сприяння оточуючих вам буде легшим за звичайний.
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