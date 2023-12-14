14.12.2023 18:55 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 14 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1155 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Майстер буровий – 35 000 грн
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2. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн
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3. Механік-налагоджувальник – 29 990 грн
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4. Тваринник – 25 000 грн
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5. Швачка – 24 950 грн
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6. Обрубувач – 21 730 грн
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7. Токар-револьверник – 20 000 грн
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8. Зуборізальник – 19 860 грн
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9. Фрезерувальник – 19 630 грн
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10. Коваль-штампувальник – 17 760 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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