14.12.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

«Терміново потрібні гроші на лікування» - у Харкові викрили шахрая

За даними слідства, 34-річний чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, маючи не зняту і не погашену судимість, знову порушив закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зловмисник діяв за «класичною» схемою - дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування.

Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому його жертви втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай. Серед потерпілих - мешканці міста Харкова та Запорізької області.

Наразі встановлено три епізоди вчинення злочину підозрюваним. Тривають слідчі дії з метою встановлення повного кола осіб, які є потерпілими від дій зловмисника.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.