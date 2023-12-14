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14.12.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

Харківські школярі стали стипендіатами Президента України

20 учнів закладів освіти міста Харкова удостоєні стипендій Президента України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Нагородження лауреатів відбулося в залі засідань Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Школярів привітали міністр освіти і науки Оксен Лісовий, президент Малої академії наук України Станіслав Довгий, радник командувача Сил територіальної оборони України Павло Тесленко і директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.
 
 
«Інвестувати в молодь - це інвестувати в наше майбутнє. Сьогоднішні стипендіати - це завтрашні лідери, вчені та інноватори. Підтримувати потенціал цих молодих людей надважливо, адже саме їхні досягнення стануть фундаментом для успішних трансформацій в Україні», - зазначив Оксен Лісовий.
 
Довідка. Стипендію Президента України щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення наукових дисциплін поза шкільною програмою, прагнуть проводити наукові дослідження, беруть участь у конференціях, виставках, перемагають в олімпіадах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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