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14.12.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині у матері вилучили дітей

Було виявлено факт неналежного виконання батьківських обов’язків багатодітною матір’ю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
13 грудня працівники сектору ювенальної превенції спільно зі спеціалістами служби у справах дітей Нововодолазької об’єднаної територіальної громади перевірили родини, в яких раніше батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків.
 
 
 
Під час перевірки встановлена родина, в якій 35-річна мати зловживає алкогольними напоями. Під час перевірки умов мешкання неповнолітніх встановлено, що у будинку антисанітарні умови, діти мають хворобливий та не доглянутий вигляд. 
 
 
 
Працівники поліції та представники служби у справах дітей  прийняли рішення про тимчасове вилучення трьох дітей 15, 9 років та 4 місяців з небезпечного середовища.
 
Щодо 35-річної жінки вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка про те, що 33-річна жінка після вживання алкогольних напоїв вчинила щодо своєї малолітньої дитини фізичне насильство.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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