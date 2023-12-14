14.12.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

На вулиці Ювілейній у Харкові ремонтують пошкоджений обстрілами будинок (фото)

Комунальники виконують капітальний ремонт житлового будинку на вулиці Ювілейній, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина, ще на початку повномасштабного вторгнення в цей будинок двічі влучили російські снаряди.

«Під час вибуху в одному під'їзді перекриття другого поверху впало на перший. Ми одразу ж почали роботи, попри обстріли. На сьогодні конструктив будинку вже відновлений, зараз у пошкоджених квартирах тривають ремонтно-відновлювальні роботи», - повідомив він.

У планах комунальників - відновити понад 1,2 тис. кв. м покрівлі, посилити тримальні конструкції та завершити ремонт у пошкоджених квартирах. Завершити роботи планують до кінця весни.

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