14.12.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові безпритульний кіт вкусив чоловіка: у частині Київського району введено карантинні заходи

Минулого місяця харків’янин приніс додому безпритульного кота, який 1 грудня вкусив його. 11 грудня чоловік звернувся до дільничної лікарні ветеринарної медицини №4, повідомивши про смерть тварини.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провели дослідження і виявили у кота антиген вірусу сказу.

Рішенням місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Харківської міської ради були накладені карантинні обмеження на частину території Київського району, обмежену вулицями Литвинівською, Фізкультурною, Ніколаєва і пров. Фізкультурним.

Нагадаємо, щоб домашні тварини не захворіли на сказ, їм необхдіно щорічно робити щеплення, починаючи з трьохмісячного віку. Вакцина проти сказу - безкоштовна, для щеплення необхідно звернутися до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини на території міста Харкова.

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