14.12.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники контролюють системи водовідведення

Ремонтники Немишлянської експлуатаційної ділянки комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» з початку року провели профілактичне чищення 29 км каналізаційних мереж та капітально відновили 49 колодязів із заміною люків та плит перекриття, передає РЕДПОСТ .



Харківські комунальники контролюють системи водовідведення



Як повідомив начальник дільниці Максим Денисенко, своєчасно та в повному обсязі провели заходи щодо підготовки об'єктів водовідведення до експлуатації в осінньо-зимовий період, але продовжуємо системні профілактичні огляди та прочищення трубопроводів.

«Оперативно реагуємо на всі заявки споживачів, щоб не допускати аварійних ситуацій на мережах та у колодязях. За поточний тиждень, лише за заявками мешканців, усунули 20 засорів.

Зазначу, що є вулиці та ділянки, де закупорки та позаштатні ситуації виникають регулярно, часто це місця розташування соціальних об'єктів та гуртожитків, саме їх прочищаємо планово та насамперед. Вологі серветки, ганчірки, предмети гігієни та побутове сміття – все це постійно витягуємо із системи стоків. У зимовий час однією з причин засмічення каналізації стають жирові відкладення на стінках труб, що ускладнює прохідність, через що і виникають закупорки», - підкреслив Максим Денисенко.

З початку року в Харкові прочистили понад 255 км каналізаційних систем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники ліквідували 11 аварійних ситуацій на водоводах.