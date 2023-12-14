14.12.2023 20:40 Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго прокоментували ситуацію з миготінням світла у місті

Увечері 14 грудня споживачі електроенергії почали повідомляти про перебої пов'язані зі світлом, передає РЕДПОСТ .

У пресслужбі АТ «Харківобленерго» повідомили, що так зване миготіння світла обумовлено погодними умовами. Через це спрацювала автоматика обладнання. Наразі ситуація стабілізувалася.

Нагадаємо, що фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області роблять усе можливе, щоб не допустити зупинки руху через потужний крижаний дощ.

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