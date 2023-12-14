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14.12.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП “Харківблагоустрій” шукає робітників і пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, передає РЕДПОСТ .

 
Підприємство запрошує у свою команду досвідчених трактористів, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, водія вантажного автомобіля й токаря 5-го розряду. Щодо вакансій можна звертатися за номером телефону: (050) 401-51-13.  
 
Також у КП “Харківблагоустрій” є пропозиції роботи для диспетчера у Холодногірському районі та майстрів дільниць у Київському, Основ’янському, Індустріальному, Слобідському, Холодногірському районах. 
 
Серед гарячих вакансій - робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в Київському, Шевченківському, Слобідському та інших районах Харкова. 
 
Якщо є питання стосовно працевлаштування, можна зателефонувати за номером (066) 800-20-28. Або звернутися у центральний офіс КП «Харківблагоустрій» за адресою: вул. Шатилівська, 4 (станція метро «Наукова»).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський метрополітен запрошує на роботу: які вакансії пропонують.
 
Источник:   КП “Харківблагоустрій”
 Тэги:  робота, харків
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