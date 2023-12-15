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15.12.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 15 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
15 грудня очікується хмарна погода.  Без опадів
 
Вітер північно-західний  5,3 м/с.
 
Температура повітря: вночі  + 2°тепла, вдень - 3° морозу.
 

Народні прикмети

  • Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються – будуть заметілі, а якщо вирівнюються – чекайте ясної погоди.
  • Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.
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Тэги:  погода, харків
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