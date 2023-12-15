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Гороскоп на 15 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні зірки обіцяють наповнити день феєрією емоцій. Компліменти (особливо щирі) вітаються як ніколи – їхня дія буде воістину чарівною.

Прогноз погоди у Харкові на 15 грудня Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.