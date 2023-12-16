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16.12.2023  08:45   Віталій Хінєвіч

У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.


У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожими обстрілами перебувала: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району. 
 
Близько 23 год внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих.
 
У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо – БПЛА «Шахед») сталося загоряння приватного будинку.
 
Близько 15:30 у селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували. Лікарі провели оперативні втручання, стан постраждалого середній. 
 
Внаслідок негоди по області знеструмлені 9833 споживачів у Дергачівській, Близнюківській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській, Чугуївській, Зміївській, Золочівській, Ізюмській та Вовчанській громадах.  
 
Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників та 43 одиниці техніки. Ліквідація наслідків триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Харківщині врятували людей із задимлених помешкань.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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