16.12.2023 08:45 Віталій Хінєвіч
У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.
У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Під ворожими обстрілами перебувала: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району.
Близько 23 год внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих.
У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо – БПЛА «Шахед») сталося загоряння приватного будинку.
Близько 15:30 у селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували. Лікарі провели оперативні втручання, стан постраждалого середній.
Внаслідок негоди по області знеструмлені 9833 споживачів у Дергачівській, Близнюківській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській, Чугуївській, Зміївській, Золочівській, Ізюмській та Вовчанській громадах.
Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників та 43 одиниці техніки. Ліквідація наслідків триває.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що надзвичайники Харківщині врятували
людей із задимлених помешкань.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости