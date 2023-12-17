17.12.2023 09:00 Дмитро Колонєй

У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів ворога

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 17 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини:

Уди Богодухівського району;

Козача Лопань Харківського району;

Стариця, Вовчанськ Чугуївського району;

Тополі Куп'янського району та ін.

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Авіаційних ударів зазнали

Бологівка,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Піщане,

Берестове Куп'янського району.

Окупанти щонайменше три рази протягом доби наносили удари по м. Вовчанськ Чугуївського району.

Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без постраждалих.

О 15:20 армія рф нанесла удари по смт Білий Колодязь Чугуївського району.

ЗСУ відбили 14 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району.

Внаслідок негоди по області знеструмлені 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській і Лозівській громадах.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили більше 2,4 га та знешкодили 119 ВНП. Розмінування триває.