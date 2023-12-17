17.12.2023 09:00 Дмитро Колонєй
У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів ворога
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 17 грудня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини:
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Уди Богодухівського району;
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Козача Лопань Харківського району;
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Стариця, Вовчанськ Чугуївського району;
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Тополі Куп'янського району та ін.
Авіаційних ударів зазнали
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Бологівка,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Піщане,
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Берестове Куп'янського району.
Окупанти щонайменше три рази протягом доби наносили удари по м. Вовчанськ Чугуївського району.
Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без постраждалих.
О 15:20 армія рф нанесла удари по смт Білий Колодязь Чугуївського району.
ЗСУ відбили 14 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району.
Внаслідок негоди по області знеструмлені 3945 споживачів. Бригади енергетиків продовжують відновлення електропостачання в Барвінківській, Близнюківській, Вовчанській, Куп'янській, Чугуївській і Лозівській громадах.
За добу вибухотехніки ДСНС обстежили більше 2,4 га та знешкодили 119 ВНП. Розмінування триває.
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