17.12.2023 15:47 Дмитро Колонєй

Коли підвищать та індексують мінімальну зарплату в Україні

Коли, у кого та на скільки зросте платня в Україні.

Як повідомляє РЕДПОCТ, із посиланням на POLITEKA, з початку 2024 року в Україні зрсте мінімальна зарплата з 6700 до 7100 гривень.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Підвищення мінімалки також є стратегічним кроком для збільшення податкових надходжень, особливо в умовах економічної нестабільності та воєнного конфлікту.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень при НАН України Людмила Черенько вважає, що це підвищення дозволить тимчасово "заморозити" ситуацію, але вже в квітні передбачена більша індексація.

Зазначено, що наразі українці повинні заробляти не менше 6700 гривень на місяць, але це недостатньо для компенсації зростання цін та інфляції, які сягнули 37,2% за останні два роки.

У 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати. Її підвищення відбудеться у два етапи:

з 1 січня — до 7 100 грн;

з 1 квітня — до 8 000 грн.