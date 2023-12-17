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17.12.2023  15:47   Дмитро Колонєй

Коли підвищать та індексують мінімальну зарплату в Україні

Коли, у кого та на скільки зросте платня в Україні.

 
Як повідомляє РЕДПОCТ, із посиланням на POLITEKA, з початку 2024 року в Україні зрсте мінімальна зарплата з 6700 до 7100 гривень. 
 
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Підвищення мінімалки також є стратегічним кроком для збільшення податкових надходжень, особливо в умовах економічної нестабільності та воєнного конфлікту.
 
Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень при НАН України Людмила Черенько вважає, що це підвищення дозволить тимчасово "заморозити" ситуацію, але вже в квітні передбачена більша індексація.
 
Зазначено, що наразі українці повинні заробляти не менше 6700 гривень на місяць, але це недостатньо для компенсації зростання цін та інфляції, які сягнули 37,2% за останні два роки.
 
У 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати. Її підвищення відбудеться у два етапи:
  • з 1 січня — до 7 100 грн;
  • з 1 квітня — до 8 000 грн.

 

Источник:   POLITEKA
 Тэги:  прогноз, зарплата, підвищення
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