17.12.2023 14:43 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні попереджають водіїв про небезпечні явища на дорозі

Харківські правоохоронці надали поради, які збережуть життя водіям, пасажирам та пішоходам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, на дорогах Харківщині дощ зі снігом. Більш того, прогнозується туман.

Синоптики попереджують про ускладнення погодних умов. У Харкові та області йде дощ зі снігом, місцями може виникнути туман.

Під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно

Бути максимально уважними та обережними за кермом.

Увімкнути ближнє світло фар,

Неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму,

Відмовитеися від ризикованих маневрувань.

Дотримиватис правил паркування, щоб не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки.

Друзі, за необхідності, ви завжди можете звернутися по нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102.