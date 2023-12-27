27.12.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Сертифікати "єВідновлення" можна обміняти на нове житло: як це зробити

Відтепер українці можуть використати житлові сертифікати за знищене майно для купівлі нової оселі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає РЕДПОСТ.

Щоб використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:

Оновити застосунок Дія до останньої версії.

У розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло».

Натиснути «Забронювати кошти».

Дочекатися у застосунку Дія підтвердження про те, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів.

Оформити угоду купівлі-продажу нової оселі необхідно протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Попередньо з переліком таких спеціалістів можна ознайомитись за посиланням.

Важливо! Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна у ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

Нагадаємо, щоб отримати житловий сертифікат, треба подати заяву про зруйноване майно через Дію. Далі комісія опрацює її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у вашому застосунку.

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