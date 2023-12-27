    
Главная Новини Харкова Суспільство Сертифікати "єВідновлення" можна обміняти на нове житло: як це зробити
27.12.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Сертифікати "єВідновлення" можна обміняти на нове житло: як це зробити

Відтепер українці можуть використати житлові сертифікати за знищене майно для купівлі нової оселі.

 
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає РЕДПОСТ.
 
Щоб використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:
 
  • Оновити застосунок Дія до останньої версії.
  • У розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло».
  • Натиснути «Забронювати кошти».
  • Дочекатися у застосунку Дія підтвердження про те, що кошти заброньовані. Підтвердження надійде протягом 5 робочих днів. 
 
Оформити угоду купівлі-продажу нової оселі необхідно протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Попередньо з переліком таких спеціалістів можна ознайомитись за посиланням.
 
Важливо! Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна у ЦНАПі або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.
 
Нагадаємо, щоб отримати житловий сертифікат, треба подати заяву про зруйноване майно через Дію. Далі комісія опрацює її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у вашому застосунку.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що капітальний ремонт проведуть у багатоквартирному будинку на вул. Наталії Ужвій, 60.
 
Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  євідновлення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 Суспільство Харків’яни продовжують отримувати виплати в рамках програми «єВідновлення» 15.12 Суспільство Харків'яни продовжують отримувати компенсації за програмою «єВідновлення» 27.11 Суспільство "єВідновлення": послуга стала доступна для співвласників зруйнованого житла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 