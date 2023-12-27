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27.12.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Дорожники відновляють покриття на головній площі Харкова

На яких вулицях йшли ремонті роботи розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Шляхрембуд», провели підготовчі роботи з відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерними службами на
  • пл. Свободи,
  • Григорівському шосе,
  • вулицях Маковського, Москалівській та Благовіщенській.
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27 грудня 2023 року, на дорогах міста працюють 135 робітників та 81 одиниця спецтехніки підприємства. За попередню добу вони вивезли близько 100 куб. м змету та ТПВ.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків
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