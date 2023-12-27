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27.12.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Жителів Харкова та області запрошують на роботу до патрульної поліції

У Харківській області продовжує набір до лав патрульної поліції, передає

 
Конкурс складається з окремих етапів. На кожному кроці наші фахівці завжди готові порадити або надати допомогу. 
Заявка на участь у конкурсі:
 
Заповнення анкети та надання необхідних документів.
Тестування:
 
Оцінка рівня логічного й аналітичного мислення та знання законодавства.
Медичне обстеження:
 
Медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я.
Перевірка рівня фізичної підготовки:
 
Вправи на силу та витривалість.
⠀⠀
Співбесіда з поліцейською комісією:
 
Оцінка відповідності кандидата вимогам до посади.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харків, робота
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