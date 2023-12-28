28.12.2023 09:57 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 27 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків – 10 мкР/год;

Золочів – 11 мкР/год;

Богодухів – 13 мкР/год;

Коломак – 11 мкР/год;

Великий Бурлук – 12 мкР/год;

Печеніги – 11 мкР/год;

Слобожанське – 12 мкР/год;

Куп’янськ – 10 мкР/год;

Красноград – 12 мкР/год;

Лозова – 11 мкР/год;

Ізюм -11 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 27 грудня.