28.12.2023 09:39 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі

27 грудня рятувальники залучались для надання допомоги автомобілю ЕМД, який потрапив у складну ситуацію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що в місті Красноград автомобіль швидкої допомоги через важкі дорожні умови застряг і не міг зрушити з місця. Відбулось це під час шпиталізації хворого до лікувального закладу.





Про даний випадок було повідомлено чергову частину Головне управління ДСНС України у Харківській області, які негайно надіслали на допомогу підрозділ ДСНС. Завдяки їх допомозі вдалось витягти автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.