Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі

27 грудня рятувальники залучались для надання допомоги автомобілю ЕМД, який потрапив у складну ситуацію.
Повідомляється, що в місті Красноград автомобіль швидкої допомоги через важкі дорожні умови застряг і не міг зрушити з місця. Відбулось це під час шпиталізації хворого до лікувального закладу.
Про даний випадок було повідомлено чергову частину Головне управління ДСНС України у Харківській області, які негайно надіслали на допомогу підрозділ ДСНС. Завдяки їх допомозі вдалось витягти автомобіль.
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