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28.12.2023  09:39   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі

27 грудня рятувальники залучались для надання допомоги автомобілю ЕМД, який потрапив у складну ситуацію.

Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що в місті Красноград  автомобіль швидкої допомоги через важкі дорожні умови застряг і не міг зрушити з місця. Відбулось це під час шпиталізації хворого до лікувального закладу.

Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі Рятувальники Харківщини витягли автомобіль швидкої, що застряг на бездоріжжі

Про даний випадок було повідомлено чергову частину Головне управління ДСНС України у Харківській області, які негайно надіслали на допомогу підрозділ ДСНС. Завдяки їх допомозі вдалось витягти автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.
Источник:   ЦЕМДіМК
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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