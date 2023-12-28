У Харкові пожежники рятували автівки з палаючих гаражів

У Харкові рятувальники ДСНС загасили пожежу у гаражах на Валентинівській
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 27 грудня о 22:40 бійці 18-ї частини ДСНС вирушили на виклик на вулицу Валенинівську, 5.
Там виникла пожежа в чотирьох гаражних боксах загальною площею близько 120 кв.м. Оскільки гаражі мали спільний дах, вогонь швидко розповсюдився. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували два транспортні засоби та прилеглі гаражі. Пожежу вдалося локалізувати о 23:29. Інформація про постраждалих відсутня. Причина загоряння з'ясовується.
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