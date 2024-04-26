26.04.2024 07:30 Рита Парфенова

26 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.





Внаслідок аварії на ЧАЕС було повністю зруйновано атомний реактор, у навколишнє середовище потрапили радіоактивні речовини, а хмара, що утворилася, рознесла їх на значні ділянки території Радянського Союзу. Сталося радіоактивне зараження території загальною площею 207,5 тисяч квадратних кілометрів.



До групи ризику потрапили персонал ЧАЕС, учасники ліквідації наслідків аварії, евакуйовані люди та населення уражених територій. Майже 8,4 мільйона людей у трьох постраждалих країнах зазнали впливу радіації, сотні тисяч із них було евакуйовано із забруднених територій.



Чорнобильська аварія стала не тільки величезною трагедією і найбільшою екологічною катастрофою 20 століття, а й уроком усьому людству, показавши, що ядерна енергія, що вийшла з-під контролю, не визнає кордонів. На жаль, її відлуння звучатиме ще довго і позначиться не на одному поколінні людей.



Лише завдяки мужності та самовідданості робітників, вчених, військових та добровольців, які ризикували своїм життям і здоров'ям, які виконали тоді, у 1986 році, безпрецедентні за своїми масштабами та складністю роботи з екстреного усунення наслідків цієї трагедії, вдалося уникнути більш жахливих наслідків. У ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брали участь мешканці всіх республік СРСР.



Віддаючи данину пам'яті загиблим, глави держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на саміті у червні 2001 року вирішили звернутися до держав — членів Організації Об'єднаних Націй (ООН) про оголошення 26 квітня Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.



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Сьогодні відзначають Міжнародний день інтелектуальної власності. Дата обрана не випадково: 26 квітня знаменує собою основу WIPO (Всесвітньої організації інтелектуальної власності), покликаної сприяти охороні та розвитку інтелектуальної власності у всьому світі.



Хоч як це смішно звучить, але святкувати День інтелектуальної власності запропонували китайці. Саме делегація з Піднебесної винесла пропозицію відзначати це свято на розгляд WIPO 9 серпня 1999 року.



Цей день надає можливість підкреслити значення інновацій у повсякденному житті людини та вдосконаленні суспільства.

Також цього дня

1792 - Руже де Ліль написав бойову пісню для Рейнської армії. З цією піснею на вустах 30 липня того ж року до Парижа увійшов Марсельський добровольчий батальйон, а пісня стала відома як «Марсельєза».



1798 – народився Ежен Делакруа, французький художник.



1910 – народився Томоюкі Танака, японський продюсер та кінорежисер, автор найбільшого в історії серіального бестселера про Годзілла.



1912 - був створений перший у світовій мультиплікації об'ємний фільм "Прекрасна Люканіда" (творець фільму В. А. Старевич).



1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.



1964 – у продажу з'явився перший диск Rolling Stones.



1977 - відкриття клубу "Студія 54".



1978 – народилася Стана Катік, канадська актриса («Касл»).



1980 – народився Ченнінг Татум, американський актор («Орел Дев'ятого легіону», «Мачо і ботан», «Крок вперед», «Клятва», «Дорогий Джон»).



1991 – ухвалено Закон «Про реабілітацію репресованих народів».



1994 – американські вчені Національної лабораторії ім. Фермі представили докази, що ними виявлено останній, шостий кварк (Top чи t-кварк), пошук якого вівся протягом 20 років.



1999 – комп'ютерний вірус «Чорнобиль» вразив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світу.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

за Юліанським календарем: Артем, Георгій, Дмитро.