Харківщина на ранок 26 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили дві пожежі в екосистемах Ізюмського району області. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 4 га.
Загалом протягом доби з 25 по 26 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.
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