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26.04.2024  08:26   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 13 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили дві пожежі в екосистемах Ізюмського району області. Там горіла лісова підстилка на загальній площі 4 га.

Загалом протягом доби з 25 по 26 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
  • 14 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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