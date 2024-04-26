Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 26 квітня

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Балаклеї та Новоосинове уламкові поранення отримали цивільні громадяни.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти знищували житло мешканців Харківської області, дитячі садки, залізничний вокзал, гаражі, багатоповерхівки.
Слідчі здійснили 22 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 19 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.
Комментариев: 0
Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
влажность:
давление:
ветер: