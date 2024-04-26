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26.04.2024  08:37   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 26 квітня

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Балаклеї та Новоосинове уламкові поранення отримали цивільні громадяни.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти знищували житло мешканців Харківської області, дитячі садки, залізничний вокзал, гаражі, багатоповерхівки.

Зафіксовані руйнування:

  • Балаклія. 25 квітня близько 16:40 рашисти вдарили ракетою Іскандер-М по залізничному вокзалу. Удар стався під час прибуття пасажирської електрички. Уламкові поранення отримали 11 цивільних громадян віком від 32 до 62 років. Доставлені в лікарню. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електропотяг, двоповерховий житловий будинок.
  • Новоосинове. 25 квітня о 10:00-10:30 внаслідок обстрілу ворожими військами з РСЗВ «Ураган» поранення отримали дві цивільні жінки.
  • Глибоке. 25 квітня близько 12:30 військові рф застосували керовані авіабомби. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки та прилеглі споруди.
  • Кругляківка. 25 квітня близько 05:30-06:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» військовими росії пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж, паркан.
  • Глушківка. 25 квітня о 01:40 внаслідок авіаобстрілу авіабомбою ФАБ-250 з боку рф пошкоджено будівлі приватного господарства, приватні домоволодіння, господарчі споруди, паркан, трактор, будівлю дитячого садку.
  • Куп’янськ. 25 квітня близько 16:20 окупанти завдали авіаудару керованими авіабомбами по відкритій території. Без постраждалих.
  • Борова. 25 квітня окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Смерч». Внаслідок обстрілу горів сухостій, пошкоджено приватне домоволодіння, без постраждалих.

Слідчі здійснили 22 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 19 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 квітня 2024 року.

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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