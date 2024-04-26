    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники п'ять годин гасили пожежу, спричинену обстрілом
26.04.2024  17:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині рятувальники п'ять годин гасили пожежу, спричинену обстрілом

ДСНСники ліквідовані наслідки ворожого авіаудару по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 квітня 2024 року вранці росіяни скинули керовану авіабомбу просто на житловий будинок у м. Дергачі. Постраждало четверо людей, троє з них діти.
 
 
Виникла пожежа, з якою 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС боролись біля 5 годин.
Дивом вижив пес Річард. Авіабомба влучила зовсім поруч. Тваринка не хотіла ні їсти ні пити. 
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 