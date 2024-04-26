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26.04.2024  18:19   Дмитро Колонєй

У ЦНАПі нагадали, як отримати картку харків'янина

Надані поради, як оформити карту харків'янина.


У ЦНАПі нагадали, як отримати картку харків'янина
Як повідомляє РЕДПОСТ, містяни можуть отримати картку харків'янина.
 
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Яким чином можна її оформити?
  1. Подавши анкету-заяву до ЦНАПу або УСЗН будь-якого району Харкова. Після обробки даних оператори сповістять вас про готовність X-card за вказаним номером телефону.
  2. Заяву також можна подати онлайн на сайті Порталу електронних сервісів міста Харкова. . 
  3. Волонтерську «X-card» можуть отримати представники офіційно зареєстрованої організації. Для цього потрібно звернутися на електронну пошту: [email protected].
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради Газсереж, як мешканцям Харкова не платити за газ, якщо вони поїхали з міста.
 
Тэги:  поради, допомога, харків, картка харків'янина
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