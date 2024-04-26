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26.04.2024  18:51   

Окупанти влучили у цивільну автівку із родиною на Харківшині: є постраждалі

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 квітня 2024 року у селі Сотницький Козачок Золочівської ОТГ Богодухівського району російський дрон влучив у цивільне авто, в якому перебувала родина з трьох людей.
 
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Поранено подружжя волонтерів — 57-річного чоловіка та його 55-річну дружину. Їх 18-річний син отримав струс мозку та контузію. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.
 
Всі троє — мешканці цього села. 55-річна потерпіла — голова вуличного комітету.
 
Російська армія завдала удар після того, як у селі роздавали гуманітарну допомогу.
 
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники п'ять годин гасили пожежу, спричинену обстрілом.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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