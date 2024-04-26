Чому Apple Watch швидко розряджаються: як економити заряд батареї

Стильний та функціональний гаджет у вигляді смартгодинника Apple Watch став невіддільною частиною життя поціновувачів сучасних технологій від Apple. Якщо ви надаєте перевагу саме Айфонам, неодмінно треба купити Apple Watch останніх поколінь, наприклад Apple Watch 9 або Apple Watch Ultra 2. Якщо ж шукаєте варіант подешевше, варто звернути увагу на Apple Watch SE, які мають трохи урізаний набір функцій, але людині, що веде активний спосіб життя, їх цілком вистачить.
Час автономної роботи топових Apple Watch Ultra 2 становить близько 36 годин. Apple Watch SE 40mm не потребують підзарядження впродовж 18 годин. Утім, в якийсь момент користувач може помітити, що його смартгодинник дуже швидко розряджається. Багато хто може подумати, що має справу із заводським браком. Насправді, в компанії Apple практикують суворе дотримання контролю якості, тому брак є вкрай малоймовірним явищем. Скоріше, треба розібратися з вашими сценаріями використання смарт-годинника Епл Вотч.
Основні причини, чому смартгодинник Apple почав швидко розряджатися:
До швидкої розрядки батареї Apple Watch призводить також використання неоригінальних зарядних пристроїв та кабелів. В Apple радять не завантажувати циферблати зі сторонніх сайтів, адже вони також можуть швидше садити акумулятор Apple Watch. Не виключено, що батарея має суттєвий знос, якщо ви користуєтесь своїм годинником Apple Watch вже декілька років.
Перш за все, треба перевірити реальний стан батареї Apple Watch. Для цього потрібно перейти у налаштування, знайти розділ Акумулятор та Максимальна ємність. Якщо ви бачите 100 відсотків, значить акумулятор працює нормально. Якщо ж ємність знизилася до 80-85 відсотків, вам порекомендують замінити такий акумулятор. Зазначимо, що термін служби батареї Apple Watch, зазначений в інструкції, складає три роки.
Отже, щоб годинник Епл Вотч довше працював на одній зарядці рекомендують:
Не варто купувати аксесуари для зарядки від сторонніх брендів. Лише оригінальні зарядні адаптери гарантують правильну зарядку і тривалий строк життя батареї Apple Watch.
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