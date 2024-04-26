26.04.2024 19:10

Чому Apple Watch швидко розряджаються: як економити заряд батареї

Стильний та функціональний гаджет у вигляді смартгодинника Apple Watch став невіддільною частиною життя поціновувачів сучасних технологій від Apple. Якщо ви надаєте перевагу саме Айфонам, неодмінно треба купити Apple Watch останніх поколінь, наприклад Apple Watch 9 або Apple Watch Ultra 2. Якщо ж шукаєте варіант подешевше, варто звернути увагу на Apple Watch SE, які мають трохи урізаний набір функцій, але людині, що веде активний спосіб життя, їх цілком вистачить.

Чому смарт-годинник Епл Вотч почав швидко розряджатися

Час автономної роботи топових Apple Watch Ultra 2 становить близько 36 годин. Apple Watch SE 40mm не потребують підзарядження впродовж 18 годин. Утім, в якийсь момент користувач може помітити, що його смартгодинник дуже швидко розряджається. Багато хто може подумати, що має справу із заводським браком. Насправді, в компанії Apple практикують суворе дотримання контролю якості, тому брак є вкрай малоймовірним явищем. Скоріше, треба розібратися з вашими сценаріями використання смарт-годинника Епл Вотч.

Основні причини, чому смартгодинник Apple почав швидко розряджатися:

Ви ним користуєтесь занадто активно – якщо увімкнено всі функції, пристрій буде розряджатися швидше, ніж вказано в інструкції;

Одна з функцій, що швидко споживає ресурси батареї, – увімкнений GPS для визначення координат;

Систематичне відстеження основних життєвих показників – датчики ЕКГ та кількості кисню в крові, якщо працюють по декілька разів на день, швидко призводять до розрядження батареї;

Функція постійно увімкненого екрана Always On Display – ще одна з причин того, що акумулятор швидко сідає;

Неоптимізовані налаштування – наприклад, якщо екран включений на максимальну яскравість, а під час надходження кожного повідомлення ваш годинник постійно вібрує, не дивно, що батарея буде сідати набагато швидше.

До швидкої розрядки батареї Apple Watch призводить також використання неоригінальних зарядних пристроїв та кабелів. В Apple радять не завантажувати циферблати зі сторонніх сайтів, адже вони також можуть швидше садити акумулятор Apple Watch. Не виключено, що батарея має суттєвий знос, якщо ви користуєтесь своїм годинником Apple Watch вже декілька років.

Що робити для відновлення тривалої автономності Apple Watch

Перш за все, треба перевірити реальний стан батареї Apple Watch. Для цього потрібно перейти у налаштування, знайти розділ Акумулятор та Максимальна ємність. Якщо ви бачите 100 відсотків, значить акумулятор працює нормально. Якщо ж ємність знизилася до 80-85 відсотків, вам порекомендують замінити такий акумулятор. Зазначимо, що термін служби батареї Apple Watch, зазначений в інструкції, складає три роки.

Отже, щоб годинник Епл Вотч довше працював на одній зарядці рекомендують:

вимикати усі непотрібні на даний момент функції;

налаштувати яскравість екрана;

час від часу повністю розряджайте та заряджайте годинник;

використовуйте вбудовані механізми оптимізованого заряджання;

вимикайте повідомлення та фонову активність додатків, якими рідко користуєтесь.

Не варто купувати аксесуари для зарядки від сторонніх брендів. Лише оригінальні зарядні адаптери гарантують правильну зарядку і тривалий строк життя батареї Apple Watch.