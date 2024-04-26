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26.04.2024  19:30   

Харківські комунальники чистили річки міста

Про це та про інші виконані роботи фахівців підприємства розповіли у харківському КП «КВЗК».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригади КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» виконали низку робіт по місту:
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Перемоги, вулицях Данилевського, П'ятихатській і в 841-му мікрорайоні;  
  • прочистили ділянки зливостоків та поперечні підключення на вул. Шевченка, Євгена Котляра, Академіка Павлова та ін;
  • прибирали водну гладь та схили берегів;
  • прочищали від мулу дощоприймальні та оглядові колодязі.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, чому у Харкові вдень вмикатимуть вуличне світло.
 
Тэги:  благоустрій, харків
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