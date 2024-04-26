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26.04.2024  17:16   Дмитро Колонєй

У Харкові вдень вмикатимуть вуличне світло: чому саме

Для чого це буде робитися розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

Вмикатимуть вдень вуличне світло у Харкові: чому саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники почали готувати мережі зовнішнього освітлення до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
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Тому фахівці підприємства на деяких вулицях міста вмикатимуть ліхтарі, аби перевірити місця пошкодження мереж, поміняти відпрацьовані чи пошкоджені лампи, а також провести інші необхідні ремонтні роботи. 
 
Тривалість вмикання світла складатиме не більше трьох хвилин.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області оновлені графіки відключень.
 
Тэги:  світло, харків
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