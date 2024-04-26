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26.04.2024  16:13   Дмитро Колонєй

Нові графіки погодинних відключень електрики у Харкові та областіі

Стали відомі нові графіки відключень у Харкові у період з 28 по 30 квітня 2024 року.


Нові графіки погодинних відключень електрики у Харкові та областіі
Як повідомляє РЕДПОСТ, оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період з 28 по 30 квітня 2024 року.
 
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Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.
 
У документі вказані назви населених пунктів, вулиць,черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
 
 
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