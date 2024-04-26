26.04.2024 16:47 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть манікюрницю, яка стала поліціянткою при окупантах та втекла до Росії

Завершено спецрозслідування стосовно мешканки Харківщини, яка працювала на ворога.

працевлаштувалась до «Изюмского отдела полиции»;

обійняла посаду «помічника оперативного чергового чергової частини» в окупаційній поліції;

працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць;

приймала інформацію про злочини та інші події;

опрацьовувала її та доповідала «оперативному черговому».

Наразі жінка переховується від правосуддя на території держави-агресора. Її оголошено у розшук.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Колаборантку судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.

Жінці зпгрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.