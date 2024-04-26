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26.04.2024  16:47   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть манікюрницю, яка стала поліціянткою при окупантах та втекла до Росії

Завершено спецрозслідування стосовно мешканки Харківщини, яка працювала на ворога.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 39-річна майстриня манікюру з Ізюму під час захоплення російськими військовими міста добровільно погодилась працювати на ворога.
 
  • працевлаштувалась до «Изюмского отдела полиции»;
  • обійняла посаду «помічника оперативного чергового чергової частини» в окупаційній поліції;
  • працювала жінка з 8:00 до 17:00, а також заступала на чергування раз на місяць;
  • приймала інформацію про злочини та інші події;
  • опрацьовувала її та доповідала «оперативному черговому».
 
Наразі жінка переховується від правосуддя на території держави-агресора. Її оголошено у розшук.
 
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Колаборантку судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Жінці зпгрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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