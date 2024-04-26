26.04.2024 15:40 Рита Парфенова

Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest зіграє твори Моцарта для глядачів Харкова

На фестивалі KharkivMusicFest виступить вперше за три роки Дитячий симфонічний оркестр.

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, 30 квітня можна буде послухати шедеври Моцарта у виконанні єдиного на сході України Дитячого симфонічного оркестру KharkivMusicFest. Оркестр виступить у камерному складі та виконає "Маленьку нічну серенаду" та Концерт для фортепіано з оркестром у версії для камерного складу.

Учні Харківського державного музичного ліцею, Віра Бондаренко (9 клас) та Кирило Тарановський (8 клас), виступлять солістами програми "Кольорова класика. Моцарт".

Артистичний директор фестивалю KharkivMusicFest, Віталій Алексейонок, розповідає, що вибір творів Моцарта зумовлений його раннім генієм та унікальним музичним внеском. Він підкреслює значення розвитку музичних талантів серед дітей і наголошує на меті надихнути молодих музикантів.

Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest існує з 2019 року і вже зарекомендував себе на музичній арені Харкова. Презентація камерного складу оркестру відбулася того ж року в рамках проєкту "Класика для молоді". Участь у фестивалі для дітей є безкоштовною завдяки фінансовій підтримці Фонду громади Харкова "Толока".

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На даний момент репетиції керує Віталій Алексейонок, який обіймає посаду артистичного директора фестивалю. Він є лауреатом першої премії Міжнародного конкурсу диригентів імені Артуро Тосканіні (Італія, 2021) та переможцем "MDR Conducting Competition 2018" та інших міжнародних конкурсів. З початку сезону 2024-2025 він також обіймає посаду головного диригента Німецької опери на Рейні в Дюссельдорфі/Дуйсбурзі.

Підготовкою молодих музикантів до концерту займається Юрій Яковенко, заслужений діяч мистецтв України та диригент оркестру Харківського Національного академічного театру опери та балету. Він також буде керувати Дитячим симфонічним оркестром під час виступу на цьому заході.

Організатори репетицій приділяють значну увагу безпеці учасників, забезпечуючи відповідні умови для проведення репетицій в безпечних місцях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 13 квітня по 1 червня у Харкові проходить щорічний фестиваль KharkivMusicFest. Програма фестивалю складається з виступів всесвітньо відомих зірок класичної музики, камерних концертів, концерту стипендіатів Фонду громади Харкова «Толока», арт-терапевтичних заходів, концертів для дітей з особливими потребами, а також оперної прем'єри.

Заходи фестивалю відкриті для всіх бажаючих, але потребують попередньої реєстрації. Посилання на реєстрацію публікується на сторінці фестивалю у кожній окремій події. Інформацію про фестивальні події та новини можна знайти на сторінці KharkivMusicFest у Facebook.