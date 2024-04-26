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26.04.2024  15:26   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік працював на окупаційну адміністрацію

Правоохоронці Харківщини оголосили чоловіку підозру у скоєнні злочину.

Працював на окупаційну адміністрацію чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 54-річний житель Балаклії в липні 2022 року, під час окупації міста, погодився на співпрацю з окупантами:
 
  • уклав трудовий договір із незаконно створеною адміністрацією;
  • виконував обов’язки водія;
  • упродовж липня-вересня 2022 року возив керівництво та працівників цивільної адміністрації держави-агресора по робочім справам.
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Правоохоронці вручили чоловіку повідомлення про підозру у скоєнні злочину. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримані коригувальники, що наводили російські КАБи на позиції ЗСУ.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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