26.04.2024 15:05 Рита Парфенова

Актори театру «Нафта» влаштували перфоманс у центрі Харкова

Напередодні прем'єри актори театру «Нафта» влаштували перфоманс у центрі Харкова

Як повідомили кореспонденту РЕДПОСТ у театрі, 30 квітня у просторі «Нафти» відбудеться прем'єра вистави «Земля Телят». Це перформативна інтерактивна постдокументальна вистава, в якій є моменти вербатіму, коли актори озвучують інтервʼю військовослужбовців та волонтерів, і містичні історії.

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Після вистави відбудеться її обговорення та плетіння сіток разом з акторами.

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