Напередодні прем'єри актори театру «Нафта» влаштували перфоманс у центрі Харкова
Як повідомили кореспонденту РЕДПОСТ у театрі, 30 квітня у просторі «Нафти» відбудеться прем'єра вистави «Земля Телят». Це перформативна інтерактивна постдокументальна вистава, в якій є моменти вербатіму, коли актори озвучують інтервʼю військовослужбовців та волонтерів, і містичні історії.
Після вистави відбудеться її обговорення та плетіння сіток разом з акторами.
Подробиці дивіться у instagram
Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
влажность:
давление:
ветер: