    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Жорстоке вбивство у Харкові: чоловік застрелив дружину й доньку (фото)
26.04.2024  14:39   Рита Парфенова

Жорстоке вбивство у Харкові: чоловік застрелив дружину й доньку (фото)

У Харкові поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь з рушниці та вбив свою дружину та доньку.

вбивство

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 квітня 2024 року ввечері підозрюваний прибув до свого будинку, де знаходилася його 46-річна дружина та 28-річна донька.

Подружжя часто сварилося через залежність чоловіка від азартних ігор. Чоловік систематично зловживав азартними іграми, що призводило до конфліктів з дружиною.

вбивство

В результаті одного з таких конфліктів чоловік взяв мисливську рушницю та вбив дружину. Через деякий час, коли з кімнати вибігла донька, він відновив рушницю та застрелив і її.

Втікаючи з будинку, чоловік уникнув поліції. Однак 25 квітня його затримали в одному з гуртожитків у Харкові.

вбивство

Під керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб з випадком домашнього насильства згідно зі статтею 115 частини 2 Кримінального кодексу України.

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка організувала вбивство співмешканця та сховала його труп.

 

Тэги:  вбивство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Надзвичайні події Вбив жінку заради грошей: мешканець Харкова чекає на суд 21.04 Надзвичайні події Росіяни вбили двох мешканців Харківщини 17.04 Надзвичайні події Мешканця Харківщини, який вбив дружину на очах у дитини та намагався це приховати, засуджено
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 