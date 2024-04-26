Жорстоке вбивство у Харкові: чоловік застрелив дружину й доньку (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 24 квітня 2024 року ввечері підозрюваний прибув до свого будинку, де знаходилася його 46-річна дружина та 28-річна донька.

Подружжя часто сварилося через залежність чоловіка від азартних ігор. Чоловік систематично зловживав азартними іграми, що призводило до конфліктів з дружиною.

В результаті одного з таких конфліктів чоловік взяв мисливську рушницю та вбив дружину. Через деякий час, коли з кімнати вибігла донька, він відновив рушницю та застрелив і її.

Втікаючи з будинку, чоловік уникнув поліції. Однак 25 квітня його затримали в одному з гуртожитків у Харкові.

Під керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб з випадком домашнього насильства згідно зі статтею 115 частини 2 Кримінального кодексу України.

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка організувала вбивство співмешканця та сховала його труп.