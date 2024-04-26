Нова квіткова інсталяція з'явилася біля Палацу одруження Харкова

Біля центрального Палацу одруження у Харкові працівники СКП "Харківзеленбуд" влаштували нову квіткову інсталяцію.
Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
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