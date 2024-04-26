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26.04.2024  14:16   Рита Парфенова

Нова квіткова інсталяція з'явилася біля Палацу одруження Харкова

Біля центрального Палацу одруження у Харкові працівники СКП "Харківзеленбуд" влаштували нову квіткову інсталяцію.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє ккореспондент РЕДПОСТ, цього року, біля фасаду будівлі, було встановлено 8 прямокутних вазонів. Озеленювачі підприємства наповнили їх 120 мішками керамзиту та доставили близько 4 м3 землі. Яскрава квіткова композиція складається з 32 гортензій крупнолистої, 48 аспарагусів та 16 традесканцій.

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Тэги:  квіти, харків
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