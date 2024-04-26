    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові вшанували пам'ять ліквідаторів ЧАЕС
26.04.2024  14:00   Рита Парфенова

У Харкові вшанували пам'ять ліквідаторів ЧАЕС

Сьогодні, 26 квітня, Ігор Терехов, міський голова Харкова, вшанував пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи з нагоди 38-ї річниці трагедії.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

На церемонію також прийшли учасники ліквідації аварії, рятувальники та вдови, а також військові.

«Ми мусимо памʼятати цю трагічну віху нашої історії. Шана всім, хто брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та окрема подяка тим харківʼянам, які роблять все, аби подвиг героїв не був забутий», - зазначив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов 23 квітня вручив нагороди ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

терехов

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Бізнес У Харкові скасують низку податків для місцевого бізнесу - Ігор Терехов 24.04 Суспільство Лілль розвиватиме співпрацю з Харковом 24.04 Бізнес Ігор Терехов повідомив про нові проєкти, спрямовані на підтримку місцевих підприємців
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 