У Харкові вшанували пам'ять ліквідаторів ЧАЕС

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

На церемонію також прийшли учасники ліквідації аварії, рятувальники та вдови, а також військові.

«Ми мусимо памʼятати цю трагічну віху нашої історії. Шана всім, хто брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та окрема подяка тим харківʼянам, які роблять все, аби подвиг героїв не був забутий», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов 23 квітня вручив нагороди ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.